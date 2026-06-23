ಉರ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಕಲಿಕೆ ಅಗತ್ಯ: ಅನೀಸ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ

<p>ಶಹಾಪುರ: ‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಕಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಉರ್ದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ಅನೀಸ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಸಹರಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಉರ್ದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 2025–26 ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಉರ್ದುವಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲೆಯ 19 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಂಸಾ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಉರ್ದು ಭಾಷೆಗೆ ತನ್ನದೆ ಆದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ. ಉರ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸಿಹಿಯಾದ ಭಾಷೆ. ಸಗರನಾಡು ಸೂಫಿ ಸಂತರ ಬೀಡಾಗಿದೆ. ಸೌಹಾರ್ದ ನೆಲೆಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಉರ್ದು ಭಾಷೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿವಹಿಸಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉರ್ದು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಗಟ್ಟಿಬೇರುಗಳಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉರ್ದು ಭಾಷೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಜರತ್ ಸಯ್ಯದ್ ಮಹಮೂದ್ ಹುಸೇನಿ ಕೋಹ್ ಸವಾರ್ ಕಿಬ್ಲಾ, ಶಹಾಪುರದ ಅಂಜುಮನ್ ಹಯಾತ್ ಎ ನೌ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿ ವಲಿ ಅಹ್ಮದ, ಖಾಜಾ ಪಾಷಾ ಇನಾಂದಾರ, ಅಂಜುಮನ ತರಕ್ಕಿ, ಸಹರಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಸಿರುದ್ದೀನ ಲಲ್ಲೂಟಿ, ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯೂಸೂಫ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ, ಸಯ್ಯದ ಮಿಸ್ಬಾಹ ಉರ್ ರೆಹಮಾನ ಶೋಲಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-30-1067373778</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>