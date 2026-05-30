ಶಹಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿಭೂತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದಲಿತ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾನ್, ಜೀಪು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಜತೆಗೂಡಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಆಯಾ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರದ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಸಮಧಾನದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಯಾರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಕರಾರು ತೆಗೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿಭೂತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮವು ಬೀದರ-ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ದಲಿತ ಬಡಾವಣೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಗ್ರಾಮದ ದಲಿತರು ಹಾಗೂ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ನಡುವೆ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿ ಇತ್ಯಾರ್ಥಗೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತೆ ವಿವಾದ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿತು. ಪರ ವಿರೋಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆದವು. ಅಲ್ಲದೆ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಖಂಡರು ತಾಪಂ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ನಡೆಯಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>