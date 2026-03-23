ಶಹಾಪುರ: 'ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ, ಸಹನೆಶೀಲನೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ ಕೈ ಜಗತ್ತು ಆಳಬಲ್ಲದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಮಹಿಳೆ ಹಿಂದೆ ಪುರುಷನಿರುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮರೆಯಬಾರದು' ಎಂದು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಈಶ್ವರಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ರಾಜಯೋಗಿನಿ ಬಿ.ಕೆ.ಉಷಾ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ ಸ್ನೇಹ ಸೇತು ಲೇಡಿಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಡಾ.ಇಂದಿರಾ ಉಪ್ಪಿನ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಂಸಾರವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಧಾರವಾಹಿಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ದೂರ ಇರಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ ಐ ದೇವಿಂದ್ರರಡ್ಡಿ, ಸಿಡಿಪಿಒ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ದೇಸಾಯಿ, ಕಾವೇರಿ ಪಾಟೀಲ, ಸುಧಾ ಹಿರೇಮಠ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾಯಕ, ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಬಿರಾದಾರ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರಾವ, ಶಕುಂತಲಾ ಹಡಗಲಿ, ನಂದಾ ಕ್ಯಾತಣ್ಣನವರ, ವೆಂಕಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ, ಇಂದಿರಾ, ಶಿವಕಾಂತಮ್ಮ, ಪಂಕಜಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳಾ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>