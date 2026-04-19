ಸುರಪುರ: 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾಂತಪುರ ಕ್ರಾಸ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಭಾನುವಾರ ಶಾಂತಪುರ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಹೋರಾಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಂಥಣಿ, ಬಂಡೋಳಿ, ಶಾಂತಪುರ, ಹುಣಸಿಹೊಳೆ, ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹೋರಾಟಗಾರರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಹೋರಾಟದ ಪರವಾನಗಿ ನಿಮಿತ್ತ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖಂಡರು, 'ಶಾಂತಪುರ ಹತ್ತಿರದ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಇದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಕಾರು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿ 9 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ತೀವ್ರ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಥಣಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕಮಾನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಐದು ಜನರು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಒರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡಾ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ರಸ್ತೆಯೇ ಈ ಎಲ್ಲಾ ದುರ್ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಧರ ನಾಯಕ ತಿಂಥಣಿ, ಅಯ್ಯಣ್ಣ ಹಾಲಭಾವಿ, ರತ್ನರಾಜ ಶಾಲಿಮನಿ, ಶರಣು ಮಕಾಶಿ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬೇವಿನಾಳ, ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಮೇಟಿಗೌಡ್ರು, ಸಂಜೀವಪ್ಪ ನಾಯಕ ತಿಂಥಣಿ, ಸಚಿನಕುಮಾರ ನಾಯಕ, ದೇವರಾಜ ಗಿರಣಿ, ಬೈರಣ್ಣ ಅಂಬಿಗೇರ, ಮರಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಗುಡಿಮನಿ ಹುಣಸಿಹೊಳೆ, ಸೋಪಣ್ಣ ಹಾಲಭಾವಿ ಶಾಂತಪುರ, ಪರಮಣ್ಣ ಹಾಲಭಾವಿ, ಗುರುಬಸವ ಬಂಡೋಳಿ, ಪರಮಣ್ಣ ಹಾಲಭಾವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>