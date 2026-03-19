ಗುರುವಾರ, 19 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಯಾದಗಿರಿ: ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಎಲ್‍ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಮೊದಲ ದಿನ ಸುಸೂತ್ರ

16,306 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 15,821 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಿ: ಗೈರು 485
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:49 IST
ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹರ್ಷಲ್ ಭೋಯರ್ ಎಸ್‌ಪಿ ಪೃಥ್ವಿಕ್ ಶಂಕರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು
ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೂವು ನೀಡಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಕರು 
