ಶಹಾಪುರ: ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಜೋರಾದ ಮಳೆ

<p><strong>ಶಹಾಪುರ</strong>: ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟ ಜನತೆಗೆ ಗುರುವಾರ ಸುರಿದ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ತಂಪೆರೆದಿದೆ.</p>.<p>ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಜೋರಾದ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೆಕೆ ಇತ್ತು. ಕೊನೆಗೂ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಜನ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ರಾಜಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯದೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಚರಂಡಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಕೃತಕ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿತು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಪರದಾಡಿದರು. ಮಳೆಗಿಂತ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡಿತು. ನಂತರ ನಗರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಗಮಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260515-30-1846674256</p>.