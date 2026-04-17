ಶುಕ್ರವಾರ, 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಕೆಂಭಾವಿ | ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಖರತೆ: ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನತೆ

ಪವನ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 3:04 IST
Last Updated : 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 3:04 IST
ಹೀಟ್ ಇಲ್‌ನೆಸ್, ಡಿಹೈಡ್ರೇಶನ್, ಫುಡ್ ಪಾಯಿಸನ್, ಸ್ಟ್ರೋಕ್‌, ವಾಂತಿ–ಭೇದಿ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ತಣ್ಣನೆಯ ಅಥವಾ ತಂಪಾಗಿರುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಯಾರೂ ಹೊರಗೆ ಬರಬಾರದು. ನೀರು, ಜ್ಯೂಸ್, ರಾಗಿ ಅಂಬಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದಾಗಿ ಡಿಹೈಡ್ರೇಶನ್ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು
ಡಾ.ಗಿರೀಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸಿಎಚ್‍ಸಿ ಕೆಂಭಾವಿ
‘ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಳಪೆ ತಂಪುಪಾನೀಯ’
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಳಪೆ ತಂಪುಪಾನೀಯಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರಲಿದೆ. ಅಂಥವುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ಹಲವಾರು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
