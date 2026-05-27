ಸುರಪುರ: ರಕ್ತದಾನ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಸೇವೆ; ವೇಣುಗೋಪಾಲನಾಯಕ

ಸುರಪುರ: 'ರಕ್ತದಾನದಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಾನ ಮೊತ್ತೊಬ್ಬರ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಅನನ್ಯ ಸೇವೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ರಾಜಾ ವೇಣುಗೋಪಾಲನಾಯಕ ಹೇಳಿದರು.

ನಗರದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅದಾನಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಮುಧೋಳ ಅವರ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ರಕ್ತ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಗಳ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ರಕ್ತವೇ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಏಕೈಕ ದಾರಿ. ಅಪಘಾತ, ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ವಿವಿಧ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾದಾಗ ರಕ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.

ಎಸಿಸಿ ಕಂಪನಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹರೀಶ್ ಜಕ್ಕಪ್ಪನವರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸಮೂಹವು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಬೃಹತ್ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಡೀಲರ್ಗಳು, ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡವು ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ರಕ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಾ ಮುಕುಂದನಾಯಕ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇಂತಹ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರವಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಜಿಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ ವಜ್ಜಲ್, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಸಾಹುಕಾರ ಮುಧೋಳ, ವೆಂಕೋಬ ಸಾಹುಕಾರ ಮಂಗಳೂರು, ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಹರ್ಷವರ್ಧನ ರಫಗಾರ್, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಂಕಜಕುಮಾರ ಜೋಶಿ, ಎಸಿಸಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಸೋಮಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಬೂದಿಹಾಳ, ಎಸಿಸಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸತೀಶರಡ್ಡಿ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಶೋಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.

25 ದಾನಿಗಳಿಂದ ರಕ್ತದಾನ ನಡೆಯತು. ರಕ್ತ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಸೇಬು, ಹಣ್ಣಿನ ರಸ, ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಯಾದಗಿರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ನ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಸಾಹುಕಾರ ಮುಧೋಳ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪ್ರಕಾಶ ಅಂಗಡಿ ಕನ್ನೆಳ್ಳಿ ನಿರೂಪಿಸಿ ವಂದಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260527-30-1397894602