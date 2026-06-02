ಸುರಪುರ: ವೇಣುಗೋಪಾಲನಾಯಕಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲೆಂದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ

ಸುರಪುರ: 'ಶಾಸಕ ರಾಜಾ ವೇಣುಗೋಪಾಲನಾಯಕ ಅವರಿಗೆ ನೂತನ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ದೊರಕಲಿ' ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೋಮವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾದ್ಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಮುಖಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಹಾವಿನ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶಾಸಕ ರಾಜಾ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ನಾಯಕ ಅವರ ತಾತಾ ರಾಜಾ ಕುಮಾರನಾಯಕ, ತಂದೆ ರಾಜಾ ವೆಂಕಟಪ್ಪನಾಯಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಅನನ್ಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪುತ್ರ ರಾಜಾ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ನಾಯಕ ಅವರೂ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ತಲೆತಲಾಂತರದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಮಾನಪ್ಪ ಕವಲ್ದಾರ, ಸಕ್ರೆಪ್ಪ ಕವಲ್ದಾರ, ಚೌಡಪ್ಪ ಕೋಳೂರ, ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಸಾಹು ಎತ್ತಿನಮನಿ, ಭೀಮಣ್ಣ ಹಸನಾಪುರ, ಮಹಾದೇವಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ರಾಜಾಪುರ, ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಕುರಿ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ವಾರಿ, ಭೀಮಣ್ಣ ಕುರಿ, ನಿಂಗಪ್ಪ ರಾಜಾಪುರ, ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಹೊಟೆಲ್, ಮರೆಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ಎತ್ತಿನಮನಿ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ