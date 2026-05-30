ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜದ ಅಂಗಡಿಗಳ ತಪಾಸಣೆ

ಸುರಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಚುರುಕುಗೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮನಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ವಿವಿಧ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ತಪಾಸಣೆಯ ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದಿತವಾದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. 'ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೈತರು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡಿ (ಲೂಸ್) ಬೀಜಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಾರದು. ಬೀಜ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ರೈತರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಎಫ್ಐಡಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದು, ರೈತರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅತಿಯಾದ ಯೂರಿಯಾ ಬಳಕೆ ಮಾಡದೆ, ಬದಲಾಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬರ, ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್, ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಈಗ ಸುರಿದ ಮಳೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡದೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿತ್ತುವ ಮುನ್ನ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.