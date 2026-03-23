‘ಮಹಿಳೆಯರದ್ದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ’

ಸುರಪುರ: 'ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೊಡುಗೆ ಅನನ್ಯ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸೇವೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಮಹಿಳೆಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಬೇಕಾದದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ' ಎಂದು ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ರೆವರೆಂಡ್ ಆರ್. ಆನಂದ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ 'ಮಹಿಳಾ ಭಾನುವಾರ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಂಜುಳಾ ಜಾಕೋಬ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ಮಹಿಳಾ ಭಾನುವಾರ ಮಹಿಳೆಯರ ಸೇವೆ, ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಂಘದವರು ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಕಿರು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನಸೆಳೆದರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದು ವಿಶೇಷ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಹಾಯಕ ಸಭಾಪಾಲಕ ರೆವರೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ ಹಂಚಿನಾಳ, ಸಾಮುವೆಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ, ವಸಂತಕುಮಾರ ಡೇವಿಡ್, ಪಾಲನಾಯ್ಕ, ಅಮಿತ್ ಪಾಲ್, ಜಯಪ್ಪ, ದೇವಪುತ್ರ, ಮಾನುವೆಲ್ ತಂಗಪಾಂಡೆ, ವಿಜಯಕುಮಾರ, ಜಸ್ಟಿನ್ ಜಿಮ್ಮಿ, ಥಾಮಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ, ನವೀನ ಕುಮಾರ, ಹಮೋಕ, ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಸುನೀಲಾ ಶಾಂತಕುಮಾರ, ಸುಜಾತಾ ಆನಂದ, ಸೋನಾ ಸುಕುಮಾರಿ, ಆಲಿಸ್, ಚಂದ್ರ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ, ಸುಮತಿ ವಸಂತ, ಸುಜಾತಾ ಜಯಪ್ಪ, ಲಲಿತಾ ದೇವಪುತ್ರ, ಸುಕುಮಾರಿ ಇಮಾನುವೆಲ್, ಸಾಗರಿಕಾ, ಶೋಭಾ, ರೆಬೆಕ್ಕಾ, ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ, ರತ್ನಮ್ಮ, ಜೋವಿತಾ, ಸುನೀತಾ, ಶಾಲಿನಿ, ಎಸ್ತೆರ್, ಸೌಮ್ಯ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>