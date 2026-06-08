ಅಗ್ನಿವೀರ್‌ ಕಾರ್ತಿಕ್‍ ಟೊಣಪೆಗೆ ಸಮಾಜದಿಂದ ಸನ್ಮಾನ

<p>ಸುರಪುರ: ದೇಶ ಸೇವೆಯ ಪವಿತ್ರ ರಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಅಗ್ನಿಪಥ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ರಂಗಂಪೇಟೆಯ ಸ್ವಕುಳ ಸಾಳಿ ಸಮಾಜದ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಟೊಣಪೆಗೆ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ರಂಗಂಪೇಟೆಯ ಸ್ವಕುಳ ಸಾಳಿ ಸಮಾಜದ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸತ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಿರಿಯರು, ತಾಯಂದಿರು ಹಾಗೂ ಯುವ ಸಮೂಹದ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯೋಧ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರದಿಂದ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 24 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಹಾಗೂ ಸವಾಲಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿ, ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಹುಟ್ಟೂರಿಗೆ ಮರಳಿದ ಯೋಧನಿಗೆ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಘೋಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು.</p>.<p>‘ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಯುವಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ದೇಶ ಕಾಯುವ ಪವಿತ್ರ ಸೇನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಇಡೀ ರಂಗಂಪೇಟೆಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಈ ಕಠಿಣ ಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಸಾಧನೆ ಇಂದಿನ ಇತರೆ ಯುವಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-30-1113534208</p>