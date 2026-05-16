‘ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುತ್ಥಳಿ ಅನಾವರಣ 24 ರಂದು’

ಸುರಪುರ: 'ಮೇ 24 ರಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ 5 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುತ್ಥಳಿ ಅನಾವರಣ ಮತ್ತು ಅಂದೇ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ವಿಧಾನದ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕ್ರಾಂತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಭಾರತೀಯ ಬೌದ್ಧ ಮಹಾಸಭಾ ಸುರಪುರ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸಂಘಾನಂದ ಬಂತೇಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸುವರು. ಸಂಸ್ಥಾನಿಕ ರಾಜಾ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನಾಯಕ ಪುತ್ಥಳಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡುವರು. ಭೀಮರಾವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಸಚಿವರಾದ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ, ಎಚ್.ಸಿ. ಮಹಾದೇವಪ್ಪ, ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಪ್ರಸಾದ ಅಬ್ಬಯ್ಯ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ದರ್ಶನ ಸೋಮಶೇಖರ, ಬಿ. ಸುಶೀಲಾ, ಉದ್ಯಮಿ ಕಿಶೋರಚಂದ ಜೈನ್, ಟಿಎಒ ಡಾ. ರಾಜಾ ವೆಂಕಪ್ಪನಾಯಕ, ಮಾನು ಗುರಿಕಾರ, ಭೀಮಣ್ಣ ಬಿಲ್ಲವ, ಬಸಲಿಂಗಮ್ಮ ಏವೂರ, ವಿವಿಧ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು. ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ಮಾನಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡುವರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹಸನಾಪುರ, ಮಾನಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸುರಪುರಕರ್, ನಿಂಗಣ್ಣ ಗೋನಾಳ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತೇಲ್ಕರ್, ಮೂರ್ತಿ ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ, ಮಹೇಶ ಯಾದಗಿರಿ, ಶಿವರುದ್ರ ಬೋನಾಳ, ವಿಕ್ರಂ ಕರಡಕಲ್, ಶರಣು ಹಸನಾಪುರ, ಶಿವಶಂಕರ ಹೊಸಮನಿ, ಸೋಮು ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸುರಪುರಕರ, ಅಮೀತ ಮುನಮುಟಗಿ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>