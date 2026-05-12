ಸುರಪುರ: ಸಾಹಿತಿ ಕನಕಪ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲೊಂದು ಮಿನಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ

ಸುರಪುರ: ನಗರದ ಬಸ್ಡಿಪೊ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ಬಡಾವಣೆಯ ಒಂದು ಮನೆ. ಆ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ರಾಶಿಯೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೇಮಿಯ ಮನೆ ಎಂಬುದು ತಕ್ಷಣ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರುವ ಕನಕಪ್ಪ ವಾಗಣಗೇರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರು. ತಂದೆ ಬಯಲಾಟ ಮಾಸ್ತರ. ಬಯಲಾಟದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾದ ಸಾರಥಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಯಲಾಟ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಮಾಧ್ಯಮ. ಸಹಜವಾಗಿ ಕನಕಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ರುಚಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಅವರು ಪೇಠ ಅಮ್ಮಾಪುರದ ಸಗರನಾಡು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಓದುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಾಹಿತ್ಯದ ರುಚಿ ಮೇರು ಪಡೆಯಿತು.

ಅಂದಿನ ಸಾಹಿತಿ ಗುರುಬಸವಯ್ಯ ಅಮ್ಮಾಪುರ, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಅಮ್ಮಾಪುರ, ನಬೀಲಾಲ ಮಕಾನದಾರ, ಗೋಪಣ್ಣ ಯಾದವ ಇತರರು ಓದುವ ರುಚಿ ಹಚ್ಚಿದರು. 1993ರಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿಸುವ ಗೀಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರು.

ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕನಕಪ್ಪ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲೂ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ರಾಶಿಯೇ ಇದೆ. ₹ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ 3 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಅವರಲ್ಲಿದೆ.

ಪಂಪ, ರನ್ನ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಇತರ ಕವಿಗಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೃತಿಗಳು, 400 ಹೆಚ್ಚು ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳು, 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾದಂಬರಿಗಳು, ಸುರಪುರ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಜಾನಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಮೂಲ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿಗಳು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಜ್ಞಾನ ಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಕೃತಿಗಳು, ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು, ಸಾಧಕರ ಯಶೋಗಾಥೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಮೊಹರಂ ಹಾಡು, ಗೀಗಿ ಪದಗಳು, ತತ್ವಪದಗಳು, ಶೋಭಾನೆ ಹಾಡುಗಳು, ಹಂತಿಪದಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಹಸ್ತ ಪ್ರತಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹವೂ ಇದೆ.

ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓದುವ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯವೂ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದವರಿಗೂ ಓದಬೇಕೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಏನೋ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ನಿತ್ಯವೂ ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಪುತ್ರ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಒಬ್ಬ ಮಗಳು ಬಿ.ಇಡಿ., ಮತ್ತೊಬ್ಬಳು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಲು ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು ಇದೇ ಮಿನಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಎಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ.

ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಇವರಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ ಪಡೆಯಲು ಇವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಕನಕಪ್ಪ ಅವರ ಜನಪದ ಸಂಗ್ರಹ ರಾಯಚೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ.

ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾನಸ ಸುರಪುರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯದ ಆಯ್ದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಗ್