‘ಸಮಾನತೆ ಇಲ್ಲದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ’

ಸುರಪುರ: 'ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರು' ಎಂದು ಚಿಂತಕ ನಿಂಗಣ್ಣ ಬುಡ್ಡಾ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ್ ಅವರ 119ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ದಲಿತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ, ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಪಾರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರಾಗಿದ್ದರೆ ಅದುವೇ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ನ್ಯಾಯ, ಸಮಾನತೆ, ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಸಮಾಜದ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಸಾರಿದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಚ್.ಎ. ಸರಕಾವಸ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ನಗರಸಭೆ, ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿವರೆಗೆ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಯೂಥ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಾ ಕುಮಾರನಾಯಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಡೋಹರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಗಂಗಾಧರ ಹುಲಕಲ್ ಅವರಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಾಡಳಿತದಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಬಸವರಾಜ್ ಸಜ್ಜನ್, ಮಹ್ಮದ್ ಸಲೀಂ ಸಾಬ್, ಡಾ.ಆರ್.ವಿ.ನಾಯಕ, ಉಮೇಶ್ ಎಂ.ನಾಯಕ, ಎಸ್.ಜಿ.ಪಾಟೀಲ, ಮುಖಂಡರಾದ ದಾನಪ್ಪ ಕಡಿಮನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ, ಭೀಮನಗೌಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ ಭೈರಿಮರಡ್ಡಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಹಣಮಂತ ಬಿಲ್ಲವ್, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹುಲಿಕಲ್, ಹಣಮಂತ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಂದಾಲೆ, ಬಸವರಾಜ ಡಿಸಿ ಮುಷ್ಠಳ್ಳಿ, ಕೃಷ್ಣಾ ಕಡಿಮನಿ, ಬಸವರಾಜ ಹಾದಿಮನಿ, ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಸತಿ ನಿಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಗುತ್ತೇದಾರ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>