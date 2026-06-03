‘ಬಾಲರಾಜ ಸೇವೆ ಅನುಕರಣೀಯ’

<p>ಸುರಪುರ: ‘ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಅನನ್ಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸೇವಾ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಬಾಲರಾಜ ಸರಾಫ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿ’ ಎಂದು ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಬೋಹರಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ವಿರೂ ಪಾಕ್ಷ ಹಂಪಣ್ಣನವರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬಾಲರಾಜ ಅವರಿಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಬಾಲರಾಜ ಅವರು 1991 ರಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದರು. 2006 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇವೆ ಕಾಯಂ ಆಯಿತು. ಸುರಪುರದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘28 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು 3 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಣಜಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಾರ ಎಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ‘ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವೈಚಾರಿಕತೆಗಳು’ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಾಲರಾಜ ಸರಾಫ, ‘ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಹುದ್ದೆ ನನ್ನ ಒಲುಮೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ. ನನ್ನ ಇಡೀ ಸೇವೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ನಗರ ಸುರಪುರದಲ್ಲೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು ನನ್ನ ಸುದೈವ. ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವ ಅಭಿರುಚಿ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೋಧನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜು ಆವರಣ ಸಂಯೋಜಕ ವೇಣುಗೋಪಾಲನಾಯಕ ಜೇವರ್ಗಿ, ಪ್ರಶಾಂತ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ, ಪಿ.ವಿ. ಕಲಬುರಗಿ, ಸಾಯಬಣ್ಣ ಮುಡಬೂಳ, ಶರಣುನಾಯಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಂಜುನಾಥ ಚಟ್ಟಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸುರೇಶ ಮಾಮಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-30-1225064072</p>