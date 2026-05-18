ಸುರಪುರ: ಜನರ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸಿದ ಬುತ್ತಿ ಬಸವಣ್ಣ

<p><strong>ಸುರಪುರ</strong>: 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹ ತತ್ವವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ನಿರಂಹಕಾರದ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ದಾಸೋಹದ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಬರೆದವರು ಬಸವಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಗಣಗೇರಿಯಲ್ಲಿ 17ನೇ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿವಂತರಾಗಿದ್ದ ಶೆಟ್ಟರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ವಾಗಣಗೇರಿ ಸುರಪುರ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮೊದಲ ರಾಜಧಾನಿ. ಆಗ ರಾಜಾ ಗಡ್ಡಿಪಿಡ್ಡನಾಯಕ ಎಂಬ ಅರಸ ಆಳುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬಸವಪ್ಪ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಕುದುರೆ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಂತೇಯೇ ಅವರಿಗೆ ‘ಕುದುರೆಯವರು’ ಎಂಬ ಅಭಿದಾನವೂ ಇತ್ತು. ಅರಸ ಬಸವಪ್ಪ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಜಮೀನು ಇನಾಮು ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ ‘ಕುದುರಿ’ ಹೊಲ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಬಸವಪ್ಪಶೆಟ್ಟರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವಿಗಳು. ಪಕ್ಕದ ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರ ಮನೆ ದೇವರು. ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ದಾಸೋಹ ತತ್ವ ಅವರಿಗೆ ಬಹುವಾಗಿ ಅಕರ್ಷಿಸಿಸಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಕುದುರೆಪಾಳೆಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿ ತಮ್ಮನ್ನು ದಾಸೋಹ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇವರ ಅಭಿಲಾಷೆಗೆ ಮನೆಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಮನೆಯವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜನಗಳನ್ನು ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ದೇವರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಜನರ ಹತ್ತಿರವೇ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ನೀಡಿ ಹಸಿವು ಹಿಂಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಅವರ ಕಾಯಕ ದಾಸೋಹವೇ ಆಯಿತು. ಸಂಚಾರದ ಮೂಲಕ ಜನರ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವಿಡಿ ದಾಸೋಹ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜನರು ಅವರಿಗೆ ‘ಬುತ್ತಿ ಬಸವಣ್ಣ’ ಎಂದೇ ಕರೆಯತೊಡಗಿದರು. ಅವರ ದಾಸೋಹ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹತ್ತಿರದ ಊರುಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿತು. ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಬುತ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೂರದ ಊರುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ದಾಸೋಹ ಕಾಯಕ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜನಜನಿತರಾದರು.</p>.<p>ದಾಸೋಹ ಕಾಯಕ ಮಾಡುತ್ತಾ ಒಮ್ಮೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಕ್ತಾಪುರ ಸೀಮಾಂತರದ ಮರವೊಂದರ ಕೆಳಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿಕಾರ ಸಮಾಧಿ ಹೊಂದಿದರು. ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ದೇಗುಲ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬುತ್ತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂದೇ ಹೆಸರು.</p>.<p>‘ಬುತ್ತಿ’ ಎಂಬುದು ಈಗ ಜನರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಪಭ್ರಂಶಗೊಂಡು ‘ಗುತ್ತಿ’ ಬಸವೇಶ್ವರ ಎಂದಾಗಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಇದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಕೊನೆಯ ಸೋಮವಾರ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಬುತ್ತಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ತರುವಾಯ ಅವರ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಸಂಚಾರ ದಾಸೋಹ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಬಸವಪ್ಪಶೆಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾತರು. ಅರಸರ ರಾಜಧಾನಿ ಸುರಪುರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾದ ನಂತರ ಸಣ್ಣಬಸವಪ್ಪಶೆಟ್ಟರು ಜಾಲಿಬೆಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇದ್ದು ನಂತರ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಲವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆಲೆ ನಿಂತರು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ದಾಸೋಹ ಕಾಯಕ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಕ್ರಮೇಣ ಈ ಊರಿಗೆ ಶೆಟ್ಟರ ಅಡ್ಡನಾಮ ಕುದುರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕುದುರಿ ಸಾಲವಾಡಗಿ ಎಂದಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260518-30-217063541</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>