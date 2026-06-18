<p>ಸುರಪುರ: ‘ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮತಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹೊಸಬರ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ರಾಜಾ ಹನುಮಪ್ಪನಾಯಕ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಬಿಎಲ್ಒಗಳಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೇಲಪ್ಪ ಗುಳಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಎಸ್ಐಆರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಾಗಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಮನೆಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಮತಗಟ್ಟೆ ಏಜೆಂಟರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿದಾರಿಗೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು 1 ತಿಂಗಳು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಹಿತಿದಾರರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಮತದಾರರ ಕರಡು ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮತದಾರರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ 5 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಸಭೆ ಸೇರಿ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ತಗೆದು ಹಾಕಿರುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಸುರೇಶ ಸಜ್ಜನ್, ವೇಣುಗೋಪಾಲ ನಾಯಕ ಜೇವರ್ಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸುರಪುರ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೇಣುಮಾಧವ ನಾಯಕ, ರಾಜಾ ಮುಕುಂದ ನಾಯಕ, ರಾಜಾ ರಂಗಪ್ಪನಾಯಕ, ಭೀಮಾಶಂಕರ ಬಿಲ್ಲವ್, ನರಸಿಂಹಕಾಂತ ಪಂಚಮಗಿರಿ, ಭೀಮಣ್ಣ ಬೇವಿನಾಳ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-30-1191029153</p>