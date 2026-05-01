ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಿಸಿಲ ನಗರ

<p><em>ಅಶೋಕ ಸಾಲವಾಡಗಿ</em></p>.<p>ಸುರಪುರ: ನಗರ ಏಳುಸುತ್ತು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ ಆವೃತ್ತವಾಗಿದೆ. ಮರ ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ. ಸೂರ್ಯದೇವ ದಿನೆದಿನೇ ತನ್ನ ಪ್ರಖರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಗರ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಗರಿಷ್ಠ 41 ಡಿ.ಸೆ, ಕನಿಷ್ಠ 28 ಡಿ.ಸೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತೇವಾಂಶ 22 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದು, ಧಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಸೂಸುತ್ತಿವೆ. ಹಲವರು ಎ.ಸಿ., ಕೂಲರ್ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹಲವರು ರಾತ್ರಿ ಮಹಡಿಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ಬೆವರಿನ ಸ್ನಾನ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೂ ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಸೆಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆ, ಬಾಂಡೆ ಸಾಮಾನುಗಳು, ನೆಲಹಾಸು ಕಾಯುತ್ತವೆ. ವೃದ್ಧರು, ಮಕ್ಕಳು ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಒದ್ದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮದುವೆ ಸುಗ್ಗಿ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಬಿಸಿಲಿನ ತೊಂದರೆ ನಡುವೆಯೂ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಂಗಡಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಎ.ಸಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾಹ ನೀಗಿಸಲು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ವರ್ತಕರು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಯುವಕರು, ಮಕ್ಕಳು ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಜಾಡುವ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎಳನೀರು, ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್, ತಂಪುಪಾನೀಯ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಮಾರಾಟ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿದೆ. ಎಳನೀರು ಒಂದಕ್ಕೆ ₹ 70ಕ್ಕೆ ಬಿಕರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬಿಸಿಗಾಳಿಯ ಆರ್ಭಟ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಸುರ್ಯಾಸ್ತವಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ಮಾಯವಾದರೂ ಧಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯುವ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳು ರಾತ್ರಿಯಿಡಿ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಸೂಸುತ್ತವೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗಿಡದ ನೆರಳಲ್ಲೋ, ಮನೆಗಳಲ್ಲೋ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಾರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟಾರೆ ನಗರ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿಹೋಗಿದೆ. ನಾಗರಿಕರು ನರಕ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಇರಬಹುದೇನೋ ಎಂದು ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹಲವು ರೋಗಗಳಿಂದ ಜನ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ರೋಗಿಗಳಿಂದ ತುಂಬುತ್ತಿವೆ. ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡು ದೇವರೇ ಎಂದು ಜನರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-30-848146906</p>