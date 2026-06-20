ಸುರಪುರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 35 ಸಾವಿರ ಅಮೂಲ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಭಂಡಾರ

<p><em>ಅಶೋಕ ಸಾಲವಾಡಗಿ</em></p>.<p>ಸುರಪುರ: ಈ ಭವ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎದುರು ಬದುರಾಗಿ ಕುಳಿತು ತನ್ಮಯರಾಗಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ, ಸೂಜಿ ಬಿದ್ದರೂ ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳಿಸುವ ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಮುದ ನೀಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ನಗರದಿಂದ ಅನತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ ನಿಶ್ಯಬ್ದ ತಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಕಮಲ ಕಿಶೋರ ಗೋವರ್ಧನ್ದಾಸ ಲಡ್ಡಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆತದ ನೋಟವಿದು.</p>.<p>35 ಸಾವಿರ ಅಮೂಲ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹದ ಭಂಡಾರವಿದು. ಅದರಲ್ಲಿ 7 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಓದಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗದ ಇತರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ರಾಶಿಯೇ ಇದೆ.</p>.<p>250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂತು ಓದಬಹುದಾದ ವಿಶಾಲವಾದ ಹಾಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ತಲಾ 50 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂರಬಹುದಾದ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲಮಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿರುವುದು. ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವಾತಾವರಣ, ಆಸನಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಫ್ಯಾನ್ಗಳು, ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶೌಚಾಲಯ ಇತರ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೆರಗು ನೀಡಿವೆ.</p>.<p>ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಆಗಾಗ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸಲ ಗುಂಪು ಚರ್ಚೆ, ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಓದುಗರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಲಿಕಾ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ತೆರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಐದಾರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಓದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರೂ ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಕಾಲೇಜು ಸಮಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಓದುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದವರು. ಪರಿಶಿಷ್ಟ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರೂ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-30-1458169319</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>