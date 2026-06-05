‘ದಲಿತ ರೈತ ಮಹಿಳೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿ’

<p>ಸುರಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ದಲಿತ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಗುರಮ್ಮ ರಂಗಪ್ಪ ಚಲುವಾದಿ ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲ ಸವರ್ಣಿಯವರು ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬಣದ ಮುಖಂಡರು ಗುರುವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಶೋಷಿತ ಮಹಿಳೆ ಸರ್ವೆ ನಂ.6/1, 4 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಈಕೆಯ ಪತಿ ಈಚೆಗೆ ಮರಣಹೊಂದಿದ್ದು ಮಹಿಳೆಯೇ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲ ಸವರ್ಣಿಯರು ಈ ಹೊಲದ ಮಧ್ಯೆಯೇ ರಸ್ತೆ ಬೇಕು ಎಂದು ದಿನನಿತ್ಯ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಲಕ್ಕೆ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸವರ್ಣಿಯರು ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಂಚನಾಮೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸುಮ್ಮನಾಗದೆ ಅವರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಈ ಹೊಲ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಣದ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಆರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತಡೆವೊಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಸವರ್ಣೀಯರು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ದಲಿತ ಮಹಿಳೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಉಳುಮೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ವಿಳಂಬವಾದಲ್ಲಿ ದೇವಿಕೇರಾ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ತಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ’ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಮೂರ್ತಿ ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-30-1879854248</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>