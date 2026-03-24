‘ದಾಸಿಮಯ್ಯರ ವಚನಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ’

ಸುರಪುರ: 'ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಅವರ ವಚನಗಳು ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯ, ಉತ್ತಮ ಬದುಕಿಗೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗದ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ. ಅವರ ವಚನಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮಂಜುನಾಥ ಚೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸೋಮವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಚ್.ಎ. ಸರಕಾವಸ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪಿಐ ಉಮೇಶ ನಾಯಕ, ಬಿಸಿಎಂ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಂಕಣ್ಣ ಟಣಕೆದಾರ್, ದೇವಾಂಗ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಪ್ಪ ಗುಮ್ಮಾ, ಹಿರಿಯರಾದ ಮಲ್ಕಾಜಪ್ಪಾ ಮಿಟ್ಟಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜದ ಗಿರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಂಗಣ್ಣ ರಾಯಚೂರಕರ್, ಬಸವರಾಜ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ, ನಾಗಪ್ಪ ಗುಮ್ಮಾ, ಸಂಗಣ್ಣ ಮಿಣಜಗಿ, ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಚೆಟ್ಟಿ, ಬಸವರಾಜ ಬಡಗಾ, ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಯಾಳಗಿ, ಶಾಂತಪ್ಪ ಮಿಣಜಿಗಿ, ಮಲ್ಕಪ್ಪ ಪರಚಂಡಿ, ರಾಜಶೇಖರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಚಿನ್ನಗುಡಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಶೋಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಚನ್ನಬಸವ ನಿರೂಪಿಸಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>