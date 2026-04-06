ಸುರಪುರ: ಸಂಭ್ರಮದ ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ

ಸುರಪುರ: 'ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಮೂರನೇ ದಿನ ಭಾನುವಾರ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿ ಆಗಮಿಸಿದ ದಿನವನ್ನು ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ರೆವರೆಂಡ್ ಆರ್. ಆನಂದ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮನುಷ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಪದಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಮರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಂಬುವವರೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಜೀವವವನ್ನು ಪಡೆಯುವರು' ಎಂದು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಈ ಹಬ್ಬ ಭರವಸೆ, ಹೊಸ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪಾಪದ ಮೇಲಿನ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಈಸ್ಟರ್ ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರು ಎದ್ದು ಶುಭ್ರರಾಗಿ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮುಂದೆ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾಮುವೆಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ, ವಸಂತಕುಮಾರ, ಪಾಲನಾಯ್ಕ, ದೇವಪುತ್ರ, ಜಯಪ್ಪ, ಧರ್ಮಣ್ಣ, ಮಾನುವೆಲ್ರಾಜ, ಜೈರಾಜ, ರಮೇಶಪಾಲ್, ಇಮಾನುವೆಲ್, ಥಾಮಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ, ಪ್ರೇಮಸಾಗರ, ನವೀನಕುಮಾರ, ಶ್ಯಾಮ್, ಸಂದೀಪಕುಮಾರ, ಸುನಾಥಕುಮಾರ, ಆಕಾಶ, ಹನೋಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಿಲೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>