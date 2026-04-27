ಕಣ್ಣಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಗತ್ಯ: ಡಾ.ನಾಯಕ

<p>ಸುರಪುರ: ‘ಕಣ್ಣು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಗ. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಬದುಕು ಶೂನ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಣ್ಣನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಆರ್.ವಿ.ನಾಯಕ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಧತ್ವ ನಿವಾರಣಾ ಘಟಕ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನೇತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪೊರೆ ಬಂದು ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಕೆಲವರಿಗೆ ನರದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಈ ಕಾಯಲೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನೇತ್ರ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಮಹಮ್ಮದ್ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕ್ ನದೀಮ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ, ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ, ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಮತ್ತು ರೆಟಿನಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ನೇತ್ರ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಣ್ಣು ಕುರುಡಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಹಾಯಕ ನೇತ್ರ ತಜ್ಞ ಶಮೀಮ ಅಹ್ಮದ್ ತಿಮ್ಮಾಪುರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮರೆಪ್ಪನಾಯಕ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. 8 ಜನರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260427-30-1618154166</p>