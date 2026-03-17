ಸುರಪುರ: ಏ.15ರವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯ

ಸುರಪುರ: ನಾರಾಯಣಪುರ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ಏ.15ರವರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ-ಹಸಿರು ಸೇನೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ರೈತರು ದೇವಪುರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಬಿಸಿಲು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ರಸ್ತೆ ತಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು-ಬೀದರ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್ ಆಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಯಿತು.

ಈ ವೇಳೆ ಸಮಿತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಯ್ಯಣ್ಣ ಹಾಲಭಾವಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ರೈತರು ಕಾಲುವೆ ನೀರನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಭತ್ತ, ಶೇಂಗಾ, ಸಜ್ಜೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಏ.15 ವರೆಗೆ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಬೆಳೆ ಕೈಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದರು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಮಾ.21ರವರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಹರಿಸಿ ಬಂದ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಾಲುವೆ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಏ.15ರವರೆಗೆ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನುಮಂತ್ರಾಯ ಚಂದಲಾಪುರ, ಮಹಾದೇವಮ್ಮ ಬೇವಿನಾಳಮಠ, ಸಾಹೇಬಗೌಡ ಮದಲಿಂಗನಾಳ, ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಬಳಿಚಕ್ರ, ಶ್ರವಣಕುಮಾರ ನಾಯಕ ಡೊಣ್ಣಿಗೇರಿ ಇತರರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯದ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಜೆ.ಜಿ.ಪವಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

ವೆಂಕಟೇಶಗೌಡ ಕುಪಗಲ್, ಬುಚ್ಚಪ್ಪನಾಯಕ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಜಂಪಾ, ಹನುಮೇಗೌಡ ನಾರಾಯಣಪುರ, ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಹಾಲಭಾವಿ, ಗದ್ದೆಪ್ಪ ನಾಗಬೇವಿನಾಳ, ಭೀಮಣ್ಣ ತಿಪ್ಪನಟಗಿ, ಭೀಮನಗೌಡ ಕರ್ನಾಳ, ಮೌನೇಶ ಅರಳಹಳ್ಳಿ, ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ತಿಪ್ಪನಟಗಿ, ಪ್ರಭು ದೊರೆ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ತಳವಾರ, ಮಾನಪ್ಪ ಕೊಂಬಿನ್, ಬಸವರಾಜ ಬೂದಿಹಾಳ, ಹೈಯ್ಯಾಳಪ್ಪ ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ, ಸಂಜೀವ ಗುಳಬಾಳ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಇಟ್ಟಂಗಿ, ಗೋವಿಂದ ಪತ್ತಾರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗುಳಬಾಳ, ನಿಂಗನಗೌಡ ಗುಳಬಾಳ, ಕಾಮರಾಯ ಮದಲಿಂಗನಾಳ, ಭೀಮಣ್ಣ ತಿಪ್ಪನಟಗಿ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಇದ್ದರು.