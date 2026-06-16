ಸಮರ್ಪಕ ಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಣೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸುರಪುರದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p>ಸುರಪುರ: ಸಮರ್ಪಕ ಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಣೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ರೈತರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚನ್ನಪ್ಪ ಆನೇಗುಂದಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಕ್ಕೇರಾ, ಕೆಂಭಾವಿ ಇತರ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಒಂದೇ ಚೀಲ, ಪಹಣಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬೇಕು ಇತರ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಗೊಬ್ಬರದ ಜೊತೆಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಬೇಡವಾದ ಇತರ ಗೊಬ್ಬರ, ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ನೀಡುವುದು, ನಕಲಿ ಬಿಲ್ ನೀಡುವುದು. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ರೈತರನ್ನು ಶೋಷಿಸುವುದು ನಡೆದಿದೆ’ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ನೆಪ ಒಡ್ಡಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೀಜ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳಿವೆ, ಯಾವು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದರದಲ್ಲೇ (ಎಂಆರ್ಪಿ) ವಿತರಿಸಬೇಕು. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು. ಅಕ್ರಮ ಎಸಗುವ ವಿತರಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ರೈತರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಥವಾ ನಕಲಿ ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ರೈತರ ಈ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಪಂದಿಸದಿದ್ದರೆ ಬೀಗಮುದ್ರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಧರ್ಮಣ್ಣ ದೊರಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಮಯ್ಯ ಅಲ್ಹಾಳ, ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭೀಮಣ್ಣ ಟಪ್ಪೆದಾರ್, ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ, ವೆಂಕೋಬ ಪಾಟೀಲ ಕುಪಗಲ್, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುಲಗಪ್ಪ ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ, ದೇವು ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ, ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಚನ್ನೂರ ಬಾದ್ಯಾಪೂರ, ರಫೀಕ್, ಭೀಮರಾಯ ಚಂದಲಾಪೂರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಕೃಷ್ಣಾ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಹೊಸಮನಿ, ಹೊಳೆಪ್ಪ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-30-1221867979</p>