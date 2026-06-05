ಪೇಠ ಅಮ್ಮಾಪುರ: ರೈತ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಆಯ್ಕೆ

<p>ಸುರಪುರ: ‘ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರೂ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಾಗ ರೈತ ಚಳವಳಿಗೆ ಜೀವ ಬರುತ್ತದೆ. ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆ ಹರಿಯುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೇಠ ಅಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ಗ್ರಾಮ ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಿಡಿದೆದ್ದು ರೈತರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವ ಕಾಲ ಇದಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸತ್ಯಂಪೇಟೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಚಿಂತಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀಮಣ್ಣನಾಯಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ, ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಚನ್ನಪ್ಪ ಗೊಬ್ಬೂರ, ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಮಡಿವಾಳ, ಭೀಮಣ್ಣ ರಾಮನೋರ, ಸಾಬಣ್ಣ ಅಂಬಿಗೇರ, ರಾಚಪ್ಪ ಹಾಲಕ್ಕಿ, ಶಿವಪ್ಪ ಎಮ್ಮೇರ, ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಲ್ಲೂರ, ಯಂಕಮ್ಮ ಯಳವರ, ಹುಸನಮ್ಮ ಚೌದ್ರಿ, ಕಾವೇರಿ ಯಳವರ, ಗೌರಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಸಾಬಮ್ಮ ಯಳವರ, ಕಮಲಮ್ಮ ಹಡಪದ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು: ನಿಂಗಮ್ಮ ಗಡಿಗೇರ (ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ), ರುದ್ರಮ್ಮ ಹಿರೇಮಠ (ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ), ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಲಚಮಣ್ಣ (ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಕೃಷ್ಣಮ್ಮ ನಾಗಪ್ಪ (ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ)</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-30-1636475895</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>