ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನ ಅನನ್ಯ, ಕುಟುಂಬದ ಆಧಾರಸ್ತಂಭ ಅಪ್ಪ - ರೆವರೆಂಡ್ ದೇವದಾನ್ ಆನಂದಪ್ಪ

<p>ಸುರಪುರ: ‘ಕುಟುಂಬದ ಸುಖ-ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ಧಾರೆ ಎರೆಯುವ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಬಂಡೆಯಂತಿರುವ ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನ ಅನನ್ಯ. ಕುಟುಂಬದ ಆಧಾರಸ್ತಂಭ ಅಪ್ಪ. ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಪಾತ್ರ ಶ್ಲಾಘನೀಯ’ ಎಂದು ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ರೆವರೆಂಡ್ ದೇವದಾನ್ ಆನಂದಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯ ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತಾನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ತಂದೆಯ ತ್ಯಾಗ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ಪಡುವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೋ ಹಾಗೆಯೇ ತಂದೆಯೂ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಸಾಕುತ್ತಾನೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಎಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ದೇವರು. ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಸಾಕುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ’ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಚರ್ಚ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಅಪ್ಪಂದಿರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ, ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಏಳ್ಗೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಪಂದಿರಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರಲಿ ಎಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಪಾಲಕ ರೆವರೆಂಡ್ ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಸಾಮುವೇಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ, ವಸಂತಕುಮಾರ, ಪಾಲ್ನಾಯ್ಕ, ಅಮಿತಪಾಲ್, ಜಯಪ್ಪ, ದೇವಪುತ್ರ, ರಮೇಶ, ಇಮಾನುವೆಲ್, ಧರ್ಮಣ್ಣ, ತಂಗಪಾಂಡೆ, ಥಾಮಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ, ಜಸ್ಟೀನ್ ಜಿಮ್ಮಿ, ನವೀನಕುಮಾರ, ಹನೋಕ್, ಸುನೀಲಾ ಶಾಂತಕುಮಾರ, ಪ್ರಭು ಕುಮಾರಿ, ಸುಮತಿ, ಲಲಿತಾ, ಸುಜಾತಾ, ಸಾಗರಿಕ, ಅನಿತಾ, ಸರಿತಾ, ರೆಬೆಕ್ಕಾ, ಸುನೀತಾ, ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ, ರತ್ನಮ್ಮ, ಸೌಮ್ಯ, ಪವಿತ್ರಾ, ರೋಜ್ ಬೆಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-30-565408517</p>