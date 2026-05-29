ಇಂಧನ ಸಮರ್ಪಕ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ

ಸುರಪುರ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಅಹಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಮುಖಂಡರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಮಾನಪ್ಪ ಸೂಗೂರ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ ಐದಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಡೀಸೆಲ್ಗಾಗಿ ರೈತರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತರೂ ಡೀಸೆಲ್ ಸಿಗುವ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ಜಮೀನು ಹದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಭಾವದಿಂದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿಂತು ಹೋಗುವ ಪರಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇದು ಹಿಗೇ ಮುಂದುವರೆದರೆ ರೈತರು ಕೃಷಿ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಂಕ್ಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾರಿಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಸಮರ್ಪಕ ಇಂಧನ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ರೈತರ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ನಿರ್ಲಕ್ಷ ವಹಿಸಿದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರೇಡ್-2 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ದಂಡು ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶಿವಣ್ಣ ಮಂಗ್ಯಾಳ, ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಕಮತಗಿ, ಯಂಕಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿ ಮನಿ, ವಕೀಲರಾದ ನಂದಣ್ಣ ಬಾಕ್ಲಿ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹುಲಕಲ್, ಮಾನಪ್ಪ ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ, ಶರಣಗೌಡ ಹಚ್ಚಡ್, ನಿಂಗಣ್ಣ ಯಕ್ತಾಪುರ, ಬಲಭೀಮ ಬೋನ್ಹಾಳ, ಚಂದ್ರು ನಿಲವಂಜಿ, ಮಾನಪ್ಪ ಹುಲಕಲ, ಮರೆಪ್ಪ ದಾಯಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>