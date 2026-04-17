‘ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಆದ್ಯ ಪೂಜೆ’

ಸುರಪುರ: 'ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಆದ್ಯ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನ ಬರದಂತೆ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಗಣೇಶ ಕರುಣಿಸುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು ಅಕ್ಕಲಕೋಟೆಯ ರಾಮಲಿಂಗ ಶಿವಶರಣ ಮಠದ ಅಭಿನವ ರಾಮಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರುಕ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಣೇಶ ಹಾಗೂ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಈಶ್ವರ, ನಂದೀಶ, ಬನಶಂಕರಿದೇವಿ, ನವಗ್ರಹ ಮತ್ತು ನಾಗೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಗುರುವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಗಣೇಶ ಪುರಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಹಾಪುರ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಏಕದಂಡಿಗಿ ಮಠದ ಕಾಳಹಸ್ತೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶಿವ ಗಣಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಗಣೇಶ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕನಾಗು, ನಿನಗೆ ಮೊದಲ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಿರೇಮಠದ ಗರುಶಾಂತಮೂರ್ತಿ ಶೀವಾಚಾರ್ಯರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾಂತೇಶ ಕೊಲ್ಲೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಣಮೇಶ ಗೌಡ ಪೋಲಿಸ್ಪಾಟೀಲ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ ವಿಶ್ವನಾಥ ಚೆಟ್ಟಿ, ಅರ್ಚಕ ಈರಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ, ಉಮಾಕಾಂತ ಮಿಣಜಗಿ, ಬಸವರಾಜ ಬಡಗಾ, ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪ ಭಾವಿ, ಬಸವರಾಜ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ, ಚನ್ನಪ್ಪ ಹೂಗಾರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಚೆಟ್ಟಿ, ಸುರೇಶ ಚೆಟ್ಟಿ, ಬಸವರಾಜ ಲಕ್ಕಿಮಾರ, ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪ ಬಡಗಾ, ನಾಗಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ, ಸಂಗಪ್ಪ ಮಿಣಜಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>