ಸುರಪುರ: ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ ತೀರ್ಥರ ಆರಾಧನೆ

<p><strong>ಸುರಪುರ:</strong> ನಗರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹುಣಸಿಹೊಳೆ ಕಣ್ವಮಠದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ ತೀರ್ಥರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ಶ್ರದ್ಧಾ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಭೋದೋತ್ಸವ, ಅಷ್ಠೋತ್ತರ ಪಠಣದ ನಂತರ ಅಭಿಷೇಕ ನಡೆಯಿತು. ವೃಂದಾವನವನ್ನು ವಿವಿಧ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಂಗಳಾರುತಿ ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪ ಜರುಗಿದವು.</p>.<p>ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯವರು ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಮಠಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಠಾಧಿಕಾರಿ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ ರಾಜಪುರೋಹಿತ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ ತೀರ್ಥರು ಕಣ್ವಮಠದ ಬಿಡಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು. ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತಪಸ್ಸು, ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಿಂದ ಅಗಾಧ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮೂಲತಃ ಸುರಪುರದವರೇ ಆದ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃಂದಾವನವನ್ನು ಸುರಪುರದಲ್ಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಭಕ್ತರನ್ನು ಹರಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ ತೀರ್ಥರು ಬೇಡಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡುವ ಕಾಮಧೇನು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ, ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಜೆ ಭಜನೆ, ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರುತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.</p>