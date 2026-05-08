ಮರಗಳ ಹನನ ತಡೆಯಲು ಮನವಿ

ಸುರಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಹನನ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಬಸವರಾಜ ಕಡಿಮನಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಚ್.ಎ. ಸರಕಾವಸ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.155ರಲ್ಲಿ 3 ಎಕರೆ 15 ಗುಂಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಈ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದು ಅವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿವೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ವಾಡಿ-ಗದಗ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 140ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.

'ಅಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ತೆಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲಿನ ದನಕರುಗಳು ಮೇಯಲು ಬರುತ್ತವೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳು ತೆಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ತಡಿಯಬೇಕು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ