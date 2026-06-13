ಶನಿವಾರ, 13 ಜೂನ್ 2026
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ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡ ಮೌನ ಅನುಷ್ಠಾನ: ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಜೂನ್ 2026, 1:09 IST
Last Updated : 13 ಜೂನ್ 2026, 1:09 IST
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Karnataka
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