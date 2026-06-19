ಸುರಪುರದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಲಭ್ಯ

<p>ಸುರಪುರ: ‘ಸಂಗೀತವನ್ನು ಆಲಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ರಂಗಂಪೇಟೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಗೂರೇಶ ವಾರದ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ರಂಗಂಪೇಟೆಯ ಸಹಜಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಗರನಾಡು ಕಲಾ ವೇದಿಕೆ ರುಕ್ಮಾಪುರ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೌರಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು 2026 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಯಾಳವಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಂಗೀತವು ಗಾನ ಗಂಧರ್ವರ ವಿದ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಮೌನವನ್ನು ಲಯ, ಮಧುರ ಹಾಗೂ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಕಲೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಮೌನವನ್ನು ರಾಗದ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಈ ಕಲೆ ಕೇಳುಗನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಪಾರ ಆನಂದ ನೀಡುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಎಚ್.ವೈ.ರಾಠೋಡ್, ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಎಂ. ನಾಯಕ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಗರನಾಡು ಕಲಾ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಶೇಖರ ಗೆಜ್ಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಮುದ್ದಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾಗೋಳ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಎಂ.ನಾಯಕ ಅವರಿಗೆ ಸೇವಾ ಪ್ರದೀಪಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿ, ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಾದ ಕಾವೇರಿ, ವಿದ್ಯಾ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಯಾಳಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಹೊನ್ನೊಜಿರಾವ್ ಹಳಿಜೋಳ, ಕೊಟ್ರಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಬಳ್ಳುಂಡಗಿಮಠ, ಬಸವರಾಜ ಪಂಜಗಲ್, ಮೌನೇಶ ನಾಲವಾರ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಜ್ಜನ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p>ರಮೇಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಜಗದೀಶ್ ಪತ್ತಾರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಇಸಾಕಸಾಬ್ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಸವರಾಜ ಬಂಟನೂರ್ ಕೆಂಭಾವಿ (ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಲಾವಿದ), ದೀಪಕಸಿಂಗ್ ಹಜೇರಿ ತಾಳಿಕೋಟೆ (ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ), ಶಿವಶರಣಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಬಳ್ಳುಂಡಗಿ ಮಠ (ತತ್ವ ಪದಗಳು), ಬೂದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಶಹಾಪೂರ (ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳು), ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಶಹಾಪೂರ (ಭಾವಗೀತೆಗಳು), ಉಮೇಶ ಯಾದವ ರಂಗಂಪೇಟೆ (ವಚನ ಗಾಯನ) ಈ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಈಶ್ವರ ಬಡಗೇರ್, ಸುರೇಶ ಅಂಬುರೆ ಮತ್ತು ಮಹಾಂತೇಶ ಶಹಾಪೂರಕರ್ ಸಂಗೀತ, ತಬಲಾ ಸಾಥ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರಂಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-30-1315542389</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>