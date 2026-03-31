ಪರವಾನಗಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಗೊಳಿಸಲು ಒತ್ತಾಯ

ಸುರಪುರ: 'ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮತ್ತು ಸುಮುದಾಯ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ (ಪ್ರವೀಣಶೆಟ್ಟಿ ಬಣ)ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯಕ ಬಿಜಾಸಪುರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಸೋಮವಾರ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, 'ಭಾನುವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಗನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಈಜಲು ಹೋದ 4 ಮಕ್ಕಳು ಜೀವ ತೆತ್ತಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ತಾಜಾ ನಿದರ್ಶನಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜಮೀನು ಮಾಲಿಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಹೊಂಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಬೇಲಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನೂ ನರೇಗಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದರೆ ನಗನೂರದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸುತ್ತವೆ. ಶೀಘ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಹೋರಾಟ ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>