ಸುರಪುರ: ಖರ್ಜೂರ ಗರಿಗಳ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ

ಸುರಪುರ: ನಗರದ ಮೆಥೊಡಿಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಚರ್ಚ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಖರ್ಜೂರ ಗರಿಗಳ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಖರ್ಜೂರದ ಗರಿಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಜಯಘೋಷ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಶ್ರದ್ಧಾ, ಭಕ್ತಿ ತೋರಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ರೆವರೆಂಡ್ ಆರ್.ಆನಂದ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತನ 40 ದಿನಗಳ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರದ ಹಿಂದಿನ ಭಾನುವಾರವನ್ನು ಖರ್ಜೂರ ಗರಿಗಳ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಜೆರುಸಲಂಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಜನರು ಖರ್ಜೂರದ ಗರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಭಾಪಾಲಕ ರೆವರೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ ಹಂಚಿನಾಳ, ಸಾಮುವೆಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ, ವಸಂತಕುಮಾರ, ದೇವಪುತ್ರ, ಜಯಪ್ಪ, ಪಾಲನಾಯ್ಕ, ಅಮಿತ ಪಾಲ್, ಧರ್ಮಣ್ಣ, ತಂಗಪಾಂಡೆ, ಮಾನುವೆಲ್ರಾಜ, ರಮೇಶ ಪಾಲ್, ಥಾಮಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ, ನವೀನ ಕುಮಾರ, ಸುಜಾತಾ ಆನಂದ, ಸುನೀಲಾ ಶಾಂತಕುಮಾರ, ಸೋನಾಸುಕುಮಾರಿ, ಪ್ರಭುಕುಮಾರಿ, ಲಲಿತಾ, ಸುಕುಮಾರಿ, ಸುಮತಿ, ಸಾಗರಿಕ, ಸುಜಾತಾ, ಅನಿತಾ, ಶೋಭಾ, ಸರಿತಾ, ರತ್ನಮ್ಮ, ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ, ರೆಬೆಕ್ಕಾ, ಶಾಲಿನಿ, ಕಸ್ತೂರಿ, ರೋಜಾಬೆಲ್, ಪವಿತ್ರಾ, ಸೌಮ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>