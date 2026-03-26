ಸುರಪುರ: 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರು ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಜಾವೇದ್ ಇನಾಂದಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಜರುಗಿದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಬಂಕ್ಗಳ ಡೀಲರ್ಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ದಾಸ್ತಾನಿದ್ದು, ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ನಂಬಬಾರದು. ಸುಳ್ಳು ಹಾಗೂ ಆತಂಕದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಿವಿಗೊಡಬಾರದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಬಂಕ್ಗಳ ಡೀಲರ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಕೂಡದು. ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಕೂಡದು. ನಿಗದಿತ ದರದಲ್ಲಿಯೇ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಇಂಧನ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಂಧನ ಪಡೆದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಆತಂಕದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಕೂಡದು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪಿಐ ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿವಿಧ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾಕಾರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>