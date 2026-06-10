ಸುರಪುರದಲ್ಲಿ ‘ಲಾಕ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಬೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ’

<p>ಸುರಪುರ: ‘ಮನೆಗಳ ಕಳ್ಳತನ ತಡೆಯಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ‘ಲಾಕ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಬೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್’ (ಎಲ್ಎಚ್ಬಿಎಸ್) ಎಂಬ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾಗರಿಕರು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ದಯಾನಂದ ಜಮಾದಾರ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂಬಾರಪೇಟೆ, ಬಿಚಗತ್ತಕೇರಿ ಮತ್ತು ಇತರೆಡೆ ಮಂಗಳವಾರ ಈ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಪೃಥ್ವಿಕ್ ಶಂಕರ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಬ್ಬ–ಹರಿದಿನ, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮದುವೆ, ಕುಟುಂಬ ಪ್ರವಾಸ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಹೋಗುವ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಹೆಸರು, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮನೆಯ ನಿಖರ ವಿಳಾಸ, ಗೂಗಲ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿರುವ ಅವಧಿ, ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗ ನಿಂತಿರುವ ಸೆಲ್ಫಿ ಭಾವಚಿತ್ರ ತೆಗೆದು, ಮೊ.ಸಂ: 9480803605 ಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಠಾಣೆಯ ಬೀಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಂತಹ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಗಲೂ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ನಿಗಾ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ನಿಯಮಿತ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಚಲನ–ವಲನದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನಾಗರಿಕರ ಮನೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 112 ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಪೊಲೀಸರು ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸುವರು’ ಎಂದರು. ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಸುರೇಶ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-30-1082551795</p>