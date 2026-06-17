ಸುರಪುರ-ರಾಯಚೂರು ಬಸ್ ಸೇವೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪುನರಾರಂಭ

<p>ಸುರಪುರ: ರಸ್ತೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುರಪುರದಿಂದ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಸ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲಿನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸತ್ಯಂಪೇಟೆ, ಶಾಖಾಪುರ, ಹಾಲಗೇರಿ, ಹೆಮನೂರ, ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ರಾಯಚೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಲು, ಖರೀದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಲು ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿಯ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್. ನರಸಣ್ಣಗೌಡನಾಯಕ ಬಿ. ಗಣೇಕಲ್ ಅವರು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಸ್ ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪುನಃ ಬಸ್ನ್ನು ಇದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಖಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಸ್ಗೆ ತಳಿರು ಕಟ್ಟಿ, ಚಾಲಕ, ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನರಸಣ್ಣಗೌಡ ನಾಯಕ, ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಮಕಾಶಿ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣಗೌಡ, ಗುರುನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಶೀಲವಂತ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ಬಸ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7-30 ಕ್ಕೆ ಸುರಪುರದಿಂದ ಹೊರಟು ದೇವದುರ್ಗ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಯಚೂರು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ 7-30 ಕ್ಕೆ ಸುರಪುರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-30-662049905</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>