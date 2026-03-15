ಸುರಪುರ: ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅಜ್ಜನ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ

ಸುರಪುರ:'ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಮಂಟೂರು ರಾಮಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಭಕ್ತರನ್ನು ಹರಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಮಂಟೂರು ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಮಹಾಂತಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೇಠ ಅಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರರ 25ನೇ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಧರ್ಮಸಭೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಜನರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕತೆ ಬೆಳೆಸಲು ರಾಮಲಿಂಗರು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಶಾಖಾ ಮಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದರು. ಪೇಠ ಅಮ್ಮಾಪುರದ ಶಾಖಾಮಠದ ಶ್ರೀರಾಮ ಶರಣರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

'ಎಲ್ಲರೂ ದಿನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವಾದರೂ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ, ಶಾಂತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ, ಮೋಸದಿಂದ ನರಕವೇ ಗತಿಯಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.

ಕೊಡೇಕಲ್ ದುರದುಂಡೇಶ್ವರ ಮಠದ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮುದನೂರಿನ ಕೋರಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶಾಖಾಮಠದ ಸಿದ್ಧಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮುಖಂಡ ಶಿವುಮಾನಯ್ಯ ಎಲ್ಡಿ ನಾಯಕ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶಾಖಾಮಠದ ಶ್ರೀರಾಮ ಶರಣರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕೈಲಾಸಕಟ್ಟಿಯ ಮೌನಯ್ಯ ಗೂಳಿತಾತಾ, ಶಹಾಪುರದ ಗುರುಪಾದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮಣಿಕಂಠ ಮುತ್ಯಾ, ನಡಾಳಮಠದ ಸಾಯಿಬಾಬಾ, ಅಂಬಾಮಠದ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿಯ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಮುತ್ಯಾ ಹಾಲಭಾವಿ, ವಾಗಣಗೇರಿಯ ಮಲ್ಲಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ, ಕುಂಬಾರಪೇಟ ದಾಸೋಹಮಠದ ಶಿವಕುಮಾರ ಮುತ್ಯಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಸಾಹುಕಾರ ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ, ನಿಂಗಣ್ಣ ಕುಳಗೇರಿ, ಗುರು ಹವಾಲ್ದಾರ ಬೋನಾಳ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅರಿಕೇರಿ, ನಾಗಪ್ಪ ಬಳಿ, ಮಾನಪ್ಪ ಬಾವಿ, ಮಹೇಶ ಸರ್ವಿ, ಸನ್ನಿ ಯಾದವ, ನರಸಪ್ಪ ಯಾದವ, ಹಣಮಂತರಾಯ ತನಿಖೆದಾರ, ವೆಂಕಣ್ಣ ಯಾದವ, ದೇವು ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನರೆಡ್ಡಿ ಅಮ್ಮಾಪುರ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ವೆಂಕಟೇಶ ರಾವೂರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಮಲ್ಲು ಬಡಿಗೇರ ವಂದಿಸಿದರು.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಮಹಾಪ್ರಸಾದದ ನಂತರ ಧರ್ಮಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಜೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ರಥೋತ್ಸವವಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ