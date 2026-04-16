‘ಬದುಕಿನ ರಹಸ್ಯ ಬೋಧಿಸುವುದೇ ನಿಜ ಧರ್ಮ’

ಸುರಪುರ: 'ಬದುಕಿನ ಹಿರಿಮೆ ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯ ಬೋಧಿಸುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ. ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾದ ಜೀವನ ರೂಪಿತಗೊಳ್ಳಲು ಧರ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವಶ್ಯಕ' ಎಂದು ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ರಂಭಾಪುರಿ ವೀರಸೋಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಡಿಶಾಂತಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಳಸಾರೋಹಣ ಅಂಗವಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಜರುಗಿದ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳಿಂದ ದುಂದು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಸಹ ಮದುವೆಯಾದರೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ. 10 ಜೋಡಿ ನವದಂಪತಿಗಳು ಪವಿತ್ರವಾದ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಬದುಕು ಉಜ್ವಲಗೊಳ್ಳಲಿ' ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ ದೇವಾಪುರ ಹಿರೇಮಠದ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸತಿ – ಪತಿಗಳು ಒಂದಾದ ಭಕ್ತಿ ಹಿತವಾಗಿಪ್ಪುದು ಎಂದು ಅನುಭಾವಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು. ಸತಿ – ಪತಿಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ 63 ಆಗ ಬದುಕಬೇಕಲ್ಲದೇ 36 ಎಂದಿಗೂ ಆಗಬಾರದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಗುರುಮಠಕಲ್ ಶಾಸಕ ಶರಣಗೌಡ ಕಂದಕೂರು ಧರ್ಮ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಾನವನ ಭೌತಿಕ ಬದುಕು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಆಂತರಿಕ ಬದುಕು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರತೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಾಜೂಗೌಡ ಮಠದ ಲೋಗೋ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಬಾಳುವುದು ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ನುಡಿದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿಯ ರೇವಣಸಿದ್ಧ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಕಲಬುರಗಿ ಚವದಾಪುರಿ ರಾಜಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಹೆಡಿಗೆಮುದ್ರಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ತೊನಸನಹಳ್ಳಿ ರೇವಣಸಿದ್ಧ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ನವಲಕಲ್ಲ ಸೋಮನಾಥ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶ್ವೇತಾ ರಾಜಶೇಖರ ಅವರಿಗೆ 'ಶಾಂತಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ', ಚನ್ನಮ್ಮ ಮಹಾಂತಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ 'ರೇಣುಕಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ', ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕವಲಿ ಅವರಿಗೆ 'ನ್ಯಾಯರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಡಿಎಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಎಸ್.ಪಿ. ದಯಾನಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜಾ ಹನುಮಪ್ಪ ನಾಯಕ ತಾತಾ, ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಮೆಕಾಲೆ, ವಿರೇಶ ಚಿಂಚೋಳಿ, ಬಲಭೀಮನಾಯಕ ಬೈರಿಮರಡಿ, ಸುರೇಶ ಸಜ್ಜನ, ಸಂಗಣ್ಣ ಸಾಹು ವೈಲಿ, ಸಿದ್ಧನಗೌಡ ಕರಿಭಾವಿ, ಶಂಕರ ನಾಯಕ, ಭೀಮಣ್ಣ ಬೇವಿನಾಳ, ಎಚ್.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ, ಬಿ.ಎಂ. ಹಳ್ಳಿಕೋಟಿ, ಬಸವರಾಜ ಸ್ಥಾವರಮಠ, ವೇಣುಮಾಧವ ನಾಯಕ, ಮಹೇಶ ಪಾಟೀಲ ಸೂಗೂರ, ಪ್ರಕಾಶ ಸಜ್ಜನ್, ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಮುದನೂರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಮರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>