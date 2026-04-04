ಸುರಪುರ: ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಣಾ ದಿನ

ಸುರಪುರ: ಸಮೀಪದ ರಂಗಂಪೇಟೆಯ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗುರುವಾರ ಭಕ್ತರ ನಡುವೆ ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ತಳಿರು ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೆ ಭಕ್ತರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಾಯಿ ಕರ್ಪೂರ ಕೊಟ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಸಮಿರ್ಪಿಸಿದರು.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರಭಾತ, ಅರುಣಾಚಾರ್ಯ ಜೋಶೀ ಪೌರೋಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದವು. ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಅಲಂಕಾರ, ಪವಮಾನ ಹೋಮ ಜರುಗಿತು.

ನಗರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗವಾಯಿತು.

ಈ ವೇಳೆ ಅರ್ಚಕ ಅರುಣಾಚಾರ್ಯ ಜೋಶಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಹನುಮ ಜಯಂತಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆಚರಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ದಿನವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಶ್ರೀರಾಮನ ಬಲಗೈ ಭಂಟನೆಂದೆ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಹನುಮಂತ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಪರಾಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಪರಮ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದ ಹನುಮಂತ ಮಹಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸ್ ಮಂತ್ರವನ್ನು 11 ಬಾರಿ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಫಲಾಪೇಕ್ಷಗಳು ದೊರಕೊತ್ತವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತಾ ಚಾರ್ಯ ಜೋಶಿ, ಅನಂತಾಚಾರ್ಯ ಜೋಶಿ, ರಘುರಾಮ ಕಡಬೂರ, ರವಿ ತ್ರಿವೇದಿ, ವಿನೋದ ಅವಂಟಿ, ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಕಲಕುಂಡಿ, ಬಸವರಾಜ ಬೂದಿಹಾಳ, ಭೀಮರಾಯ ಭಜಂತ್ರಿ, ಸುರೇಶ ಅಂಚೆಸೂಗೂರ, ಶರಣುಕುಮಾರ, ಗೋವಿಂದರಾಜ ಶಹಾಪುರಕರ್, ಜೈರಾಮ್ ಕಡಬೂರ, ನರಸಪ್ಪ ಚಿನ್ನಾಕರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ