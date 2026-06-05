ರತ್ತಾಳ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ

<p>ಸುರಪುರ: ರಂಗಂಪೇಟೆಯಿಂದ ರತ್ತಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸೇನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಗುರುವಾರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೇನೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಯಾದ್ಯಕ್ಷ ಶಿವರಾಜ ವಗ್ಗರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಗರದ ರಂಗಂಪೇಟೆಯಿಂದ ರತ್ತಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಏಕೈಕ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯ ಬರುವ ಸೇತುವೆ ಮಳೆ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತ ಗೊಂಡಿದೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿವೆ. ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೇತುವೆ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾ ರಿಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸೇತುವೆ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ರತ್ತಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲದ್ದಂತಾಗಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮು ಆರಂಭ ಗೊಂಡಿದೆ. ಹೊಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ರೈತರು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ದೂರದ ದೇವಿಕೇರಿ ಸುತ್ತುವರೆದು ಬರಬೇಕಾದ ಪರಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕೂಡಲೆ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಕೈಗೋಳಬೇಕು. ನಿರ್ಲಕ್ಷ ವಹಿಸಿದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಿಡಬ್ಲುಡಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಬರೆದ ಮನವಿಯನ್ನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಚ್.ಎ. ಸರಕಾವಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೇನೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಬಾಡಗೇರಾ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಪ್ಪ ಬೈರಿಮಡ್ಡಿ, ಕೃಷ್ಣಾ ಹಾವಿನ್, ಹಣಮಂತ ಭಂಡಾರೆ, ಹಣಮಂತ ಶುಕ್ಲಾ, ನಾಗರಾಜ ನಂಬಾ, ಶಿವುಕುಮಾರ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಅಂಬ್ರೇಶ, ತೋಟಪ್ಪ, ಹಣಮಂತ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಗೋಪಾಲ ರತ್ತಾಳ, ಪ್ರಕಾಶ ಬಿಲ್ಲವ್, ದೇವಿಂದ್ರ ಕುಂಬಾರ, ಭಾಗಪ್ಪ ಮಸಿ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ದೇವರಮನಿ, ಯಮನಪ್ಪ ಗದ್ವಾಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-30-1566879596</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>