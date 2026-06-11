ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿತರಣೆ ಸುರಪುರ ಕರವೇ ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ ಭೈರಿಮರಡಿ

<p>ಸುರಪುರ: ‘ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ನುಡಿ, ಜಲ ಮತ್ತು ಗಡಿ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಾ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಎ.ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಸ್ಮಿತೆ’ ಎಂದು ಕರವೇ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ ಭೈರಿಮರಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಾರಾಯಣಗೌಡರ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಮೀಪದ ತಿಮ್ಮಾಪುರದ ಪಿಎಂಶ್ರೀ ಕನ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ನೋಟ್ ಬುಕ್, ಪೆನ್ನು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಹುಲಗಪ್ಪ, ಬಸವರಾಜ, ಹೊನ್ನಪ್ಪ, ಕರವೇ ಮುಖಂಡರಾದ ನಾಗೇಂದ್ರ ದೊರೆ ಚಂದಲಾಪೂರ, ಹಣಮಂತ ದೇವಿಕೇರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭೋವಿಗಲ್ಲಿ, ನಾಗರಾಜ ಡೊಣ್ಣಿಗೇರಾ, ಸಾಬಣ್ಣ ಬೆಂಕಿ ದೊರೆ, ಆನಂದ ಮಾಚಗುಂಡಾಳ, ಮಲ್ಲು ಬೇವಿನಾಳ, ನಿಂಗಣ್ಣ ಮಾಲಗತ್ತಿ, ಅವಿನಾಶ ಹಸನಾಪುರ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ನರಸಿಂಗಪೇಟೆ, ರಾಮುಲು ಬೇವಿನಾಳ, ಬಲಭೀಮ ಬೈರಿಮರಡ್ಡಿ, ಮಹಾರಾಜ ಬೈರಿಮರಡ್ಡಿ, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ಹಬೀಬ್, ಷಣ್ಮುಖ ಅಡ್ಡೋಡಗಿ, , ನಿಂಗಪ್ಪ ಜಗಳಿ, ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ದೇವಮ್ಮ ನಾಯಕ, ನಾಗರತ್ನ, ಯಲ್ಲಮ್ಮ, ನಾಗಮ್ಮ, ಮರೆಮ್ಮ, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಸೇರಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-30-852039158</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>