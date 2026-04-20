ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ, ಭಗೀರಥ ಜಯಂತಿ ಸಭೆ

ಸುರಪುರ: 'ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಏ. 21 ರಂದು ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ಏ. 23 ರಂದು ಮಹರ್ಷಿ ಭಗೀರಥ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಚ್.ಎ. ಸರಕಾವಸ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಜರುಗಿದ ಜಯಂತಿಗಳ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜಯಂತಿಗಳ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುವುದು. ಜಯಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಜರಿರಬೇಕು. ಜಯಂತಿಗಳ ಆಚರಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಆರ್.ವಿ.ನಾಯಕ, ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಗುರುರಾಜ್ ಸಜ್ಜನ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸಂತೋಷ ಶೇಷಲು, ಶಿವಪ್ಪ ಜಮಾದಾರ್, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಜೋಶಿ, ಶಾಸಕರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಶಿವರಾಜ ನಾಯಕ, ಮುಖಂಡರಾದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹುಲಿಕಲ್, ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ ಭಟ್, ಮಾನಪ್ಪ ಗೋನಾಲ, ಹಣಮಂತ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಭೀಮನಗೌಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ನಾಗರಾಜ ನಾಯಕ ಪ್ಯಾಪಲಿ, ಭೀಮು ನಾಯಕ ಮಲ್ಲಿಭಾವಿ, ರಂಗನಾಥ ನಾಯಕ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಶೋಕ ಸೊನ್ನದ, ಪ್ರದೀಪ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>