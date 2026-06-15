ಸುರಪುರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಥೆಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರವಚನ

<p>ಸುರಪುರ: ನಗರದ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಂಗ್ ಪರಿವಾರದವರು ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಭಾನುವಾರದವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರವಚನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಜೈಪುರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಚನಕಾರ ರಾಹುಲ ದ್ವಿವೇದಿ ಮಹಾರಾಜ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಯ್ದ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ಕುರಿತು ಅದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ನೋನಿಬಾಯಿ ಕಿ ಮಾಯೆ ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗವು ಭಕ್ತ ಕವಿ ನರಸಿಂಹ ಮೆಹ್ತಾ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನಡುವಿನ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪವಾಡವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ನೋನಿಬಾಯಿ ನರಸಿಂಹ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರ ಮಗಳು. ತನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದಿರಿಗೆ ‘ಮಾಯೆ’ (ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೊರೆ) ನೀಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತದೆ. ಮೆಹತಾ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ನೋನಿಬಾಯಿಯ ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಯವರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಆಗ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಸ್ವತಃ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ‘ಮಾಯೆ’ ತುಂಬಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಥೆಯು ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಅಧಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅರಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದದ್ದು. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ. ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಅಧಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ. ಬಟ್ಟೆ, ಹಣ್ಣು, ಸುವರ್ಣ, ರಜತ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ರಕ್ತದಾನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಉತೃಷ್ಟ. ರಕ್ತದಾನ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರವಚನದ ನಂತರ ಪ್ರವಚನಕಾರರು ಕೃಷ್ಣನ ಕುರಿತು ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡಿದರು. ಸಭಿಕರು ಧ್ವನಿ ಜೋಡಿಸಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಮೆರೆದರು.</p>.<p>ಯಾದಗಿರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಿತು. 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-30-448521998</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>