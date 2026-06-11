ನಿವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮ ಮೆರೆದ ಸುರಪುರದ ಶಿಕ್ಷಕ ಮುದ್ದಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾಗೋಳ

<p>ಸುರಪುರ: ‘36 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಅನನ್ಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮುದ್ದಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾಗೋಳ ಅನುಕರಣೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರು’ ಎಂದು ಕೆವೈಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಠ್ಠಲ ಯಾದವ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ರಂಗಂಪೇಟೆಯ ಪಿಎಂಶ್ರೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಮುದ್ದಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾಗೋಳ ಅವರಿಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಮನೋಹರರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ ದ್ಯಾಮನಾಳ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮುದ್ದಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಬೆಳೆದರು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ನಿಂಗರಾಜ ಮೂಲಿಮನಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೊಡೇಕಲ್ ವೃಷಭೇಂದ್ರ ಅಪ್ಪನವರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಶೇಖರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಜ್ಜಲ, ನಿವೃತ್ತ ಡಿಡಿಪಿಐ ಶಾಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಎಸ್.ಬಿ.ಚಲುವಾದಿ, ಆರ್.ಎಸ್.ಕರಡ್ಡಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p>ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾಡ್ಲೂರು, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಲಬುರಗಿ, ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಖಾದರ್ ಪಟೇಲ ಆಲ್ದಾಳ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜೀವ ದರಬಾರಿ, ಸಾಹಿತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಾಲವಾದಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮರೆಡ್ಡಿ ಮಂಗಿಹಾಳ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವರಾಜ ಪಾಟೀಲ, ಅಯ್ಯಣ್ಣ ಹಿರೇಮಠ, ಸಂಗಯ್ಯ ಕೋಮಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಗುರು ಅಪ್ಪಾಗೋಳ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಕ್ಷತಾ ಮಠ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಶರಣಬಸವ ಗೋನಾಲ ವಂದಿಸಿದರು. ರಂಗಕರ್ಮಿ ಬಸವರಾಜ ಪಂಜಗಲ್ ಅವರು ಬರೆದ ‘ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು’ ನಾಟಕ ಕೃತಿಯನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-30-1468859347</p>