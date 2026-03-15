ಸುರಪುರ: ನಗರದ ವೀರಪ್ಪ ನಿಷ್ಠಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನ್ಯಾನ್ 2.0 (ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಇನೋವೇಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ (ಎನ್ಎಚ್ಐ) ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

'ನ್ಯಾನ್ 2.0 ಸರ್ಕಾರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಇನೋವೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೊಸೈಟಿ (ಕೆಐಟಿಎಸ್) ಮೂಲಕ ಅನುಷ್ಠಾನ ಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಸಾಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ರಾಜ್ಯದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿನ ನವೀನತೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನೋವೇಶನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುನರುತ್ಪಾದಕ ಶಕ್ತಿ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ವಲಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಪರಿಸರ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ಡಿಜಿಎಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನ್ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರವೂ ಪಿಎಂಯು ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೆಂಟರಿಂಗ್, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಪರ್ಕ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಡೀನ್ ಸಾಹೇಬಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

'ಕಾಲೇಜಿನ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಎಸ್. ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ನಿಷ್ಠಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಂತಲಾ ಎಸ್.ನಿಷ್ಠಿ, ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜ ದೇಶಮುಖ, ಕಾಲೇಜಿನ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಎಸ್.ನಿಷ್ಠಿ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260315-30-1768492126