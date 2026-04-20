‘ ಯುವಕರು ದೇಶಾಭಿಮಾನ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ’

ಸುರಪುರ: 'ದೈವಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಎರಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆದರ್ಶವಾಗಬೇಕು. ದೇಹಾಭಿಮಾನಕ್ಕಿಂತ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಶ್ರೀಶೈಲ ಪಂಡಿತರಾಧ್ಯ ಚನ್ನಸಿದ್ಧರಾಮ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದಂಗಳವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರುಕ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಗಣೇಶ, ಆಂಜನೇಯ ನೂತನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಈಶ್ವರ ನಂದೀಶ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಿ ಮತ್ತು ನವಗ್ರಹ, ನಾಗೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮತ್ತು ಕಳಸಾರೋಹಣ, ಧರ್ಮಸಭೆ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಕೀರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ದೇವರು, ಧರ್ಮ ಎಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಅಪಾರ ಗೌರವ ಇದೆ. ಈ ದೇಶ ಧರ್ಮ ಪ್ರಧಾನವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆಯ ನೀಡಿದೆ. ಗುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ದೇವರಭೂಪುರದ ಗಜದಂಡ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಶಾಸಕ ರಾಜಾ ವೇಣುಗೋಪಾಲನಾಯಕ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಥುರಾ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪ ಕುಲಪತಿ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಚೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಕಿಶೋರಚಂದ ಜೈನ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವನಾಥ ಚಟ್ಟಿ, ಬಸವರಾಜ ಬಡಗಾ ಸಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಸಂಗಪ್ಪ ಮಂಟೆ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ, ಕಿಶೋರಚಂದ ಜೈನ್ ಅವರಿಗೆ ಬನಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಸತ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರುಕ್ಮಾಪುರ ಹಿರೇಮಠದ ಗುರುಶಾಂತಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಶ್ರೀಗಿರಿ ಮಠದ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ನಿಷ್ಠಿ ಕಡ್ಲಪ್ಪನವರ ಮಠದ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕೊಡೇಕಲ್ ಮಹಲಿನಮಠದ ವೃಷಭೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಆಳಂದ ಶರಣ ಮಂಟಪದ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರು, ಚಟ್ನಳ್ಳಿಯ ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯ ದೇವರು, ಲೋಕಾಪುರದ ಮಹಾಂತ ದೇವರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಕೆವೈಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿದೇರ್ಶಕ ಸುರೇಶ ಸಜ್ಜನ್, ಉದ್ಯಮಿ ಗ್ಯಾನಚಂದ ಜೈನ್, ಪ್ರಮುಖರಾದ ರಾಯಚಂದ ಜೈನ್, ರಾಜಾ ಸುಶಾಂತನಾಯಕ, ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಸಾಹುಕಾರ ಮುಧೋಳ, ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾಂತೇಶ ಕಲ್ಲೂರ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಣಮೇಶಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್, ಕಾರ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಚೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿ ಇನ್ನಿತರರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಎಸ್.ಎಂ. ಭಕ್ತಕುಮಾರ ನಿರೂಪಿಸಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-30-970571206</p>