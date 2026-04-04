ಶಹಾಪುರ: ತಲೆನೋವಾದ ಬಾಲ ಗರ್ಭಿಣಿ ಪ್ರಕರಣ

ಶಹಾಪುರ: ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹವಾಗಿ ಗರ್ಭಧರಿಸಿದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯು ತಾಯಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿರುವ ವೇಳೆ ವಯಸ್ಸು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಆಕೆ 18 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವ ವಿಚಾರ ಬಹಿರಂಗವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಶಿಶು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದಾಗ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಯ ಹೊಣೆ ಪೊಲೀಸರ ಹೆಗಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈಚೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ, ಗೋಗಿ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ ಮೂರು ಹಾಗೂ ಶಹಾಪುರ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾಲ ಗರ್ಭಿಣಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಗಂಡಿನ ತಂದೆ–ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣಿನ ತಂದೆ–ತಾಯಿ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಕ್ಸೊ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

'ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಾಗ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ ತಿದ್ದಿ ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೈರಾಣಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಂತರ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರಾದ್ಧಾಂತವೇ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ' ಎನುತ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು.

'ಆಯಾ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಪೋಕ್ಸೊ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವಂತಾಗಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಶರಣುರಡ್ಡಿ ಹತ್ತಿಗೂಡೂರ.

'ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ನಮಗೆ ಮದುವೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲವೇ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬೇರೆಡೆ ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲವೇ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದರೆ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯೊಬ್ಬರು.

'ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹದ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರಿವು ಮೂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಮೂಹಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ನೆರವೇರಿಸಿದರೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವುದು ಖಚಿತ ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿದರೆ ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮದುವೆ ಶುಭಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಲಿವೆ. ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆ, ಪಾಲಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ತಡೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ.

ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ಮುಕ್ತ ರಥವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ಅಪರಾಧ ತಡೆಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದೆ — ಮಲ್